Из пожара в Московской Славянке спасатели вывели человека

Не обошлось без казусов: в какой-то момент у спасателей закончилась вода.

На территории Московской Славянки в ночь на 11 января горела жилая квартира. По данным местных жителей, пожар замечен по Колпинскому шоссе в 40 доме корпус 1. На месте работали сотрудники экстренной службы города, однако, во время тушения у огнеборцев закончилась вода. Им пришлось оперативно разбираться с возникшей проблемой.

Видеозапись события выложена в социальной сети "Вконтакте". По сведениям очевидцев, есть как минимум один пострадавший. Человека вывели из полыхающего помещения.

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС по региону, вызов спасателей произошел в 23.47 вечера. Справиться с ситуацией пожарные смогли к половине первого ночи. В общей сложности сгорела обстановка трехкомнатной квартиры на площади в 25 квадратных метров. Очаг располагался в комнате и коридоре. В тушении пожара участвовало 15 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб