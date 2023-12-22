При крушении вертолета в США погиб глава одного из крупнейших банков Нигерии

Инцидент произошел на границе штатов Калифорния и Невада.

При крушении вертолета в США погиб глава нигерийского коммерческого банка Access Bank Герберт Вигве. Об этом сообщила гендиректтор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в социальной сети X.

Инцидент произошел вечером 9 февраля на границе штатов Калифорния и Невада. Вертолет Eurocopter EC 130, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение. Помимо Вигве на борту находились его жена и сын. Никто из них не выжил.

Ранее мы сообщали, что при падении бизнес-джета в США погибли два человека.

Видео: YouTube / FOX 11 Los Angeles