При крушении вертолета в США погиб глава одного из крупнейших банков Нигерии

При крушении вертолета в США погиб глава нигерийского коммерческого банка Access Bank Герберт Вигве. Об этом сообщила гендиректтор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в социальной сети X.
Инцидент произошел вечером 9 февраля на границе штатов Калифорния и Невада. Вертолет Eurocopter EC 130, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение. Помимо Вигве на борту находились его жена и сын. Никто из них не выжил.
Ранее мы сообщали, что при падении бизнес-джета в США погибли два человека.
Видео: YouTube / FOX 11 Los Angeles
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