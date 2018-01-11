При крушении самолета в Иркутске погибли два пилота

Жертв среди населения нет.

При крушении самолета Су-30 в Иркутске погибли два пилота. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Инцидент произошел сегодня, 23 октября. Сообщалось о падении самолета на жилой дом. В МЧС РФ сообщили о том, что два пилота погибли в результате крушения.

Также в ведомстве отметили, что жертв среди населения нет. Эту информацию подтвердил глава Иркутской области. Пожар на месте происшествия локализован.

Ранее мы сообщали, что в Иркутске военный самолет упал на двухэтажный дом.

Видео: Telegram / SHOT