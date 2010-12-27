Пьяный петербуржец позвонил в администрацию президента и сообщил о бомбе в метро

Меньше, чем через час его задержала полиция.

О бомбе в петербургском метро первыми узнали в Администрации Президента РФ. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Около полуночи 15 декабря на телефон Администрации главы государства в Москве позвонил мужчина и рассказал, что неизвестный предложил ему 16 декабря пронести бомбу на станцию метро "Проспект Большевиков".

Так как звонок был совершён с мобильного телефона, звонившего быстро вычислили. Уже в первом часу ночи полицейские задержали 33-летнего мужчину ночи у дома на улице Кржижановского. Задержанный оказался в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Накануне в Петербурге снова эвакуировали суды.

Фото: pixabay