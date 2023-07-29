Президент ЮАР считает, что саммит Россия - Африка прошел прекрасно

Сирил Рамапоса встретился с владимиром Путиным в Петербурге.

Международный экономический и гуманитарный саммит "Россия - Африка" в Петербурге и состоявшиеся в его рамках мероприятия на высшем уровне прошли прекрасно, а итоги этих встреч руководство Южно-Африканской Республики оценивает как замечательные. Соответствующее заявление в ходе рабочего заседания при участии российского президента Владимира Путина сделал гость из африканского континента, глава ЮАР Сирил Рамапоса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Саммит и другие его мероприятия прошли прекрасно. Он дал замечательные результаты. Принята декларация, которая способствует укреплению отношений между Россией и Африкой. Эти отношения имеют стратегический характер. Сирил Рамапоса, глава ЮАР

Сирил Рамапоса заметил, что сотрудничество между Африкой и Россией основано на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга. Политик добавил, что Советский Союз и африканский регион в свое время обладали прекрасными контактами и глава ЮАР рад, что это сотрудничество сохраняется таковым и сейчас.

Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым партнером.

Фото и видео: Kremlin.ru