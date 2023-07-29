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Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым партнером

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Сирил Рамафоса встретился в Петербурге с главой России.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что ему приятно работать с таким трудолюбивым человеком как российский лидер Владимир Путин. Соответствующее заявление глава ЮАР сделал в ходе рабочей встречи с главой РФ. Политик встретились на полях международного экономического и гуманитарного саммита "Россия-Африка" в Петербурге. Он добавил, что его вчерашняя его встреча Путиным завершилась достаточно поздно.

Вы трудолюбивый человек, готовы работать с самого раннего утра. Мне очень приятно работать с таким партнером как вы, потому что я тоже трудолюбивый.

Сирил Рамафоса, глава ЮАР

Путин заявил, что Россия действует в полном соответствии с Уставом ООН.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: африка, владимир путин, сирил рамафоса, юар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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