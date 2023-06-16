Президент ЮАР прибыл в Киев

Сирил Рамафоса планирует также посетить Петербург.

Президент Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса прибыл в Киев для рабочей встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом рассказали местные журналисты из издания "Страна.ua". Журналисты опубликовали кадры центра города, который сегодня перекрыт правоохранительными органами из-за прибытия высокопоставленного иностранного гостя. В других районах столицы из-за этого сформировались автомобильные пробки. Известно, что Сири Рамафоса приехал в страну ради возможности обсуждения прекращения огня и урегулирования регионального конфликта. После личного визита к Владимиру Зеленскому, президент ЮАР отправится в российский город Санкт-Петербург, где проведет встречу с коллегой Владимиром Путиным.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian