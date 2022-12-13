Президент Вучич: Путин не приедет в Сербию до конца конфликта на Украине

Глава страны оценил готовность правительства выполнять решение МУС.

Сербский президент Александр Вучич рассказал о том, что российский коллега Владимир Путин не приедет в Белград до конца украинского конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего общения с местными журналистами. Политик оценил таким образом решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина. В республике полагают, что это постановление имеет своей целью осложнить коммуникацию Москвы с другими иностранными представителями. Сейчас власти Сербии не размышляют о возможности исполнения решения суда.

А что касается ареста, это, не сердитесь, бессмысленный вопрос, потому что и вам ясно, что пока продолжается конфликт, Путин никак не приедет в Сербию, а уж тем более что-то другое. Александр Вучич, президент Сербии

Политик добавил, что у него и на территории Сербии в текущий момент существуют более разумные дела. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли местное правительство поступать согласно ордеру МУС.

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић