Президент США Байден перепутал Канаду с Китаем во время пресс-конференции в Оттаве

Глава США попал в очередной конфуз в рамках иностранной поездки.

Американский президент Джо Байден перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед членами которого он выступал. Схожий инцидент произошел во время совместной пресс-конференции с местным премьер-министром Джастином Трюдо. Лидер Белого дома находится с официальным рабочим визитом в страну. Там у него запланированы личные контакты с руководством союзников.

Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю... о Китае. Но не будем пока об этом. Джо Байден, президент США

Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television