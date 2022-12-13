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Президент США Байден перепутал Канаду с Китаем во время пресс-конференции в Оттаве

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Глава США попал в очередной конфуз в рамках иностранной поездки.

Американский президент Джо Байден перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед членами которого он выступал. Схожий инцидент произошел во время совместной пресс-конференции с  местным премьер-министром Джастином Трюдо. Лидер Белого дома находится с официальным рабочим визитом в страну. Там у него запланированы личные контакты с руководством союзников.

Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю... о Китае. Но не будем пока об этом.

Джо Байден, президент США

Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: джо байден, канада, китай, конфуз
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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