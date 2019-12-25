Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах доиграть сезон

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) Сергей Прядкин подвел итоги видеоконференции, в которой приняли участие представители клубов и руководители РФС.

"У нас есть различные варианты по возобновлению сезона, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, чтобы соблюсти рекомендацию УЕФА доиграть чемпионат до конца августа. Мы полностью поддерживаем эту идею и собираемся провести оставшиеся восемь туров, чтобы сохранить целостность соревнования и выполнить все обязательства перед партнерами клубов и РПЛ. Планируя рестарт, мы будем руководствоваться приоритетом обеспечения безопасности здоровья болельщиков и всех участников матчей на основе указов исполнительных органов власти", - приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Напомним, 17 марта Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ сроком на пять лет. Он занимает свой пост с 14 ноября 2007 года.

Ранее стало известно, что чемпионат России может возобновиться в 20-х числах июля.

Фото: premierliga.ru