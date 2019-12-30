Владимир Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича

Российский хореограф, народный артист СССР отмечает 93-й день рождения.

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения хореографа и народного артиста СССР Юрия Григоровича. Официальная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что работы балетмейстера всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира.

"Вы принадлежите к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и вдохновенным, творческим трудом создавали славу русского балета", – добавлено в телеграмме.

Владимир Путин поздравил Юрия Григоровича с 93-им днем рождения и пожелал артисту здоровья, успехов и всего самого доброго.

Юрий Григорович родился стал балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова в 1961 года, а уже в 1964 году был назначен главным балетмейстером Большого театра. В последнем Григорович поставил балеты "Щелкунчик" (1966), "Спартак" (1968), "Иван Грозный" (1975), "Ромео и Джульетта" (1979).

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Фото: kremlin.ru