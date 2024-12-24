Президент Панамы резко раскритиковал заявление Трампа о канале

Хосе Рауль Мулино оценил недавние слова американского политика о значимости канала для торговли США.

Заявление избранного американского президента Дональда Трампа о Панамском канале – это проявление грубого исторического невежества. Соответствующее мнение высказал президент Панамы Хосе Рауль Мулино в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях. Ранее Дональд Трамп от 22 декабря заявил о том, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность в ввиду высоких тарифов на проход кораблей через него. Политик из Вашингтона подчеркнул, что объект критически важен для осуществления американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в акватории Атлантического и Тихого океанов.

Это проявление грубого исторического невежества. Тридцать первого декабря исполнится 25 лет со дня перехода Панамского канала в руки панамцев. Хосе Рауль Мулино, президент Панамы

Хосе Рауль Мулино отметил, что Панамский канал в полной мере принадлежит государству на основании договора Торрихоса-Картера 1977 года, поэтому суверенитет страны над объектом не подлежит обсуждению. Глава государства добавил, что полная передача канала местным властям завершилась 31 декабря 1999 года. В тексте упоминался роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полная передача ей канала. Речь идет об искусственном водном пути в Центральной Америке. Канал пересекает Панамский перешеек в его наиболее низкой части. Он связывает Атлантический и Тихий океаны.

Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал: мнение экспертов.

Фото и видео: YouTube / Global News