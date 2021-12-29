Президент Молдавии: в Восточной Европе может начаться война

Майя Санду рассказала о готовности Кишинева к любому варианту событий.

Президент Молдавии считает, что в Восточной Европе может начаться война. Такое заявление Майя Санду сделала в эфире местного телеканала TV8. Глава государства заметила, что проанализировала заявления многих стран и международных организаций, а также происходящие в регионе события. При этом Кишинев продолжает рассчитывать на мирное урегулирование конфликта.

Мы можем анализировать заявления, которые делают на уровне стран и международных организаций, из этого очевидно, что существует риск войны. Мы надеемся, что будет найден демократический выход, но нельзя исключать риска военных действий. Майя Санду, президент Молдавии

Президент рассказала прессе о том, что молдавские государственные учреждения проводят анализ обстановки. Эксперты следят за всем происходящим в европейском регионе. Просчитываются худшие варианты сценариев и прорабатываются протоколы на любой случай. Санду призвала сограждан быть наготове, но надеяться на дипломатический выход из проблем.

Президент Молдавии назвала условие для покупки газа у другого поставщика.

Фото и видео: TV8

