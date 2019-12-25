В документе нет секретных условий.

Президент Молдавии прокомментировала контракт с "Газпромом". В эфире местного телеканала Jurnal TV Майя Санду объяснила журналистам, что подписанное с Россией соглашение не содержит никаких секретных политических условий для сторон. Ранее об этом же говорили прессе премьер-министр республики Наталья Гаврилица и министр инфраструктуры Андрей Спыну.

В контракте с "Газпромом" нет никаких секретных условий, я хотела бы, чтобы его опубликовали, чтобы не было никаких спекуляций на этот счет. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые принимают решение, публиковать ли его. Майя Санду, глава Молдавии

Политик опровергла сведения о том, что "Газпром" продлил газовых контракт с Кишиневом в обмен на отказ местной власти от претензий в отношении бывшего главы государства Игорю Додону. В прошлом Майя Санду неоднократно говорила о том, что политик должен быть привлечен к ответственности из-за участия в схемах, вызывающих у нее сомнение.

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Фото: YouTube / Pro TV Chisinau