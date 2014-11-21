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Глава МИД Лавров заявил о готовности России поставлять Молдавии вакцины от COVID-19

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Государства будут совместными усилиями бороться с коронавирусом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал о том, что Россия готова поставлять в Молдавии российские вакцины от коронавируса. Об этом министр заявил на совместной пресс-конференция с главой МИД Николаем Попеску 17 ноября.

Я подтвердил готовность Москвы и далее оказывать необходимое содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин и другие виды сотрудничества.

Сергей Лавров. 

Государства договорились не ослаблять совместную работу по противодействию COVID-19. Отношения, в том числе по другим направлениям, будут развиваться на принципах "прагматизма и взаимного учета интересов".

Ранее Piter.TV писал о том, что Молдавия может пересмотреть контракт с "Газпромом" в 2022 году. 

Видео: МИД России

Теги: вакцина от коронавируса, мид рф, молдавия
Категории: Новости России, Лента новостей,

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