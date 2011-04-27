Президент Молдавии опровергла слухи о планах России атаковать республику

Майя Санду рассказала, что разведка не имеет данных о готовящейся угрозе.

Президент Молдавии Майя Санду опровергла слухи о российских планах атаковать республику. Глава государства и по совместительстве руководитель местной Службы информации и безопасности заявила в эфире местного телеканала Prime о том, что разведка не обладает данными о том, что Москва якобы намерена напасть на страну в ближайшее время. Таким образом политик прокомментировала материалы СМИ о том, что данный сценарий со стороны РФ возможен.

У нас нет информации, что РФ планирует атаковать Молдавию. Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода. Майя Санду, президент Молдавии

Лидер страны отметила, что на территории Молдавии никак не притесняются русскоговорящие граждане. Майя Санду пояснила, что к этому населению относятся с уважением, а власти хотят, чтобы оно чувствовало себя хорошо. Президент уверена в том, что никто не нарушает и не ограничивает их права и свободы.

Санду: Молдавии необходимо решить приднестровский вопрос для вступления в ЕС.

Фото и видео: Prime