Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге

Майя Санду рассказала, почему не будет участвовать в мероприятии.

Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербург. Такое заявление Майя Санду сделала во время выступления на местном телеканале Pro TV. Она объяснила журналистам, что не планирует приезжать на неформальный саммит руководителей СНГ, так как ей не предоставили официального приглашения.

Я уже говорила, что анализирую участие в этих встречах в зависимости от их повестки и обсуждаемых тем – насколько они значимы для Молдавии, нас особо интересуют экономические аспекты, мы хотим решать проблемы в этой области. Майя Санду, глава Молдавии

Напомним, что в пресс-службе Кремля говорили о том, что по инициативе президента России Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча лидеров стран Содружества Независимых Государств.

Санду обозначила путь развития Молдавии в евроинтеграции.