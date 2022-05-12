Майя Санду рассказала, что страна зависит от рыночных цен на энергоносители.

Президент Молдавии назвала ситуацию c энергетикой "очень драматичной". Такое мнение глава государства высказала в рамках выступления на местном телеканале TVR Moldova. Политик уточнила, что рост стоимости на энергетические ресурсы сказался в стране на цене отдельных товаров. При этом Кишинев не видит предпосылок по удешевлению газа. Власти страны считают вопрос энергетической эффективности важным для республики, но на текущий момент Молдавия сильно зависит от рыночных цен.

Нужно принимать правильные решения с точки зрения энергетической независимости государства, но и с точки зрения покупательной способности граждан. Майя Санду, президент Молдавии

Санду полагает, что местные власти должны учитывать интересы граждан и национальные интересы в экономической системе. Рост цены на энергоносители привел к аналогичному росту по изготовлению продукции, понижению уровня конкурентоспособности молдавской продукции.

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