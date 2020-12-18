Президент Молдавии Додон подписал закон о языках

С российских телеканалов снимают ограничения на трансляцию.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о языках. Указ содержит пункт, по которому русский язык возвращает себе статус языка межэтнического общения.

Также Додон отметил, что подписал закон, по которому с российских телеканалов снимают ограничения на трансляцию.

Ранее парламент Молдавии утвердил русский в статусе языка межнационального общения. Закон приняли единогласно голосами депутатов парламентского большинства - Партии социалистов и партии "Шор". Оппозиция решила бойкотировать заседания парламента. Согласно принятому закону, в органах власти, в организациях, которые находятся на территории Молдовы, языком для общения является государственный язык и/или русский язык как язык межнационального общения по выбору гражданина.

Видео: YouTube / Igor Dodon