Парламент Молдавии утвердил русский в статусе языка межнационального общения

Закон приняли единогласно голосами депутатов парламентского большинства.

Парламент Молдавии вернул русскому языку статус языка межнационального общения. Об этом сообщило РИА Новости.

Закон приняли единогласно голосами депутатов парламентского большинства - Партии социалистов и партии "Шор". Оппозиция решила бойкотировать заседания парламента.

Согласно принятому закону, в органах власти, в организациях, которые находятся на территории Молдовы, языком для общения является государственный язык и/или русский язык как язык межнационального общения по выбору гражданина.

Государство при этом должно создавать условия для использования и развития русского языка в стране. Также на русский язык должны переводить все названия производимых в стране товаров и услуг, лекарств, таблички.

Помимо этого предлагается ввести ответственность чиновников, если они не хотят по требованию граждан отвечать на русском языке.

Додон надеется, что Молдавия скоро получит российскую вакцину от COVID-19.

Видео: YT / Parlamentul Republicii Moldova