Парламент Молдавии утвердил русский в статусе языка межнационального общения

Парламент Молдавии вернул русскому языку статус языка межнационального общения. Об этом сообщило РИА Новости.
Закон приняли единогласно голосами депутатов парламентского большинства - Партии социалистов и партии "Шор". Оппозиция решила бойкотировать заседания парламента.
Согласно принятому закону, в органах власти, в организациях, которые находятся на территории Молдовы, языком для общения является государственный язык и/или русский язык как язык межнационального общения по выбору гражданина.
Государство при этом должно создавать условия для использования и развития русского языка в стране. Также на русский язык должны переводить все названия производимых в стране товаров и услуг, лекарств, таблички.
Помимо этого предлагается ввести ответственность чиновников, если они не хотят по требованию граждан отвечать на русском языке.
Додон надеется, что Молдавия скоро получит российскую вакцину от COVID-19.
Видео: YT / Parlamentul Republicii Moldova
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