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nastya960
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Парламент Молдавии утвердил русский в статусе языка межнационального общения

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Закон приняли единогласно голосами депутатов парламентского большинства.

Парламент Молдавии вернул русскому языку статус языка межнационального общения. Об этом сообщило РИА Новости.

Закон приняли единогласно голосами депутатов парламентского большинства - Партии социалистов и партии "Шор". Оппозиция решила бойкотировать заседания парламента.

Согласно принятому закону, в органах власти, в организациях, которые находятся на территории Молдовы, языком для общения является государственный язык и/или русский язык как язык межнационального общения по выбору гражданина.

Государство при этом должно создавать условия для использования и развития русского языка в стране. Также на русский язык должны переводить все названия производимых в стране товаров и услуг, лекарств, таблички.

Помимо этого предлагается ввести ответственность чиновников, если они не хотят по требованию граждан отвечать на русском языке.

Додон надеется, что Молдавия скоро получит российскую вакцину от COVID-19.

Видео: YT / Parlamentul Republicii Moldova

Теги: молдавия, русский язык
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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amezulin
Сегодня 21:08

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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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