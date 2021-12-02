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Президент: Мексика получит собственную вакцину от коронавируса в 2022 году

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В стране проходят клинические исследования препарата Patria.

Президент: Мексика получит собственную вакцину от коронавируса в 2022 году. Такое заявление местным журналистам сделал глава республики на площади Сокало в Мехико. Выступление политика транслировалось на YouTube-канале латиноамериканской страны. Уже в следующем году специалисты завершат работу над препаратом для профилактики кода, который получит название Patria. Данной информацией спикер поделился во время презентации ежегодного доклада о деятельности правительства.

В следующем году, если все пойдет хорошо, мы получим вакцину Patria.

 Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики

В настоящее время мексиканские ученые находятся на первой фазе клинических исследований вакцины Patria. Проект ведется с апреля 2021 года. В рамках прививочной кампании Мексика израсходовала уже  132 63 млн препаратов от различных производителей. Полный курс вакцинации в стране прошли около 65 млн граждан.

Авиакомпания "Nordwind Airlines" запустит прямые рейсы из Петербурга в Канкун.

Фото и видео: YouTube / Gobierno de México


 

Теги: patria, андрес мануэль лопес обрадор, латинская америка, мексика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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