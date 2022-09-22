Эбрахим Раиси рассказал о формировании нового миропорядка.

Президент Ирана: США не могут принять, что страны вправе действовать самостоятельно. Соответствующее заявление Эбрахим Раиси сделал в ходе выступления на открытии 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По мнению лидера государства, власти Вашингтона ставят в приоритет собственные национальные интересы и не желают принять тот факт, что другие страны также имеют право на принятие самостоятельных решений.

США не могут согласиться с тем, что у стран есть право действовать самостоятельно. <...> Америка руководствуется своими интересами в ущерб интересам других государств. Эбрахим Раиси, президент Ирана

По мнению иранского лидера, власти США "путают милитаризм с безопасностью". Политик добавил, что существующий однополярный миропорядок больше не пользуется популярностью большинства государств, так как начинает формироваться новый миропорядок. При этом Раиси заметил, что все еще господствует власть денег. При этом условии санкционное экономическое давление используется в качестве ключевого инструмента для воздействия на оппонентов. Иран призывает международных партнеров к созданию более справедливого порядка.

Раиси: присоединение Ирана к ШОС будет способствовать развитию этого объединения.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт