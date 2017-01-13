Президент Ирана: США должны как можно скорее покинуть Сирию

Ибрахим Раиси напомнил о воровстве США энергоресурсов из САР.

Президент Ирана заявил, что американские военные должны как можно скорее покинуть Сирию. Соответствующее заявление глава арабского государства сделал в рамках начала трехстороннего саммита с главами Турции и России, проводимого в "астанинском формате" в Тегеране. По мнению Ибрахима Раиси, незаконное нахождение солдат США в регионе Ближнего Востока является дестабилизирующим фактором.

Необходимо, чтобы силы этой страны как можно скорее покинули регион, в том числе Сирию. Ибрахим Раиси, глава Ирана

Иранский политик обвинил Вашингтон в том, что его представители крадут у Сирии ресурсы, в том числе и нефть. Ибрахим Раиси также осудил ракетные удары Израиля по территории Сирии.

Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией.

Фото и видео: kremlin.ru