Президент Индии совершила полет на истребителе Су-30 МКИ

Драупади Мурму пролетела над Гималаями.

Президент Индии, которая по совместительству является главнокомандующей страны, Драупади Мурму совершила боевой вылет на истребителе Су-30 МКИ. Соответствующее заявление сделали представители местного правительства. Чиновники уточнили, что полет начинался на территории авиабазы "Тезпур", расположенной в штате Ассам. Глава государства летала на самолете около получаса, мониторя обстановку около Брахмапутры и долины Тезпур с видом на Гималаи. Затем пилот и член экипажа вернулись на базу местных ВВС.

Для меня было волнующим опытом летать на могучем истребителе "Сухой". Предметом гордости является тот факт, что оборонный потенциал Индии значительно расширился и охватывает все границы на суше, в воздухе и на море. Драупади Мурму, президент Индии

Напомним, что Президент Мурму - третий президент Индии и вторая женщина-президент, совершившая подобный полет. Боевым самолетом управлял капитан группы Навин Кумар, командир 106-й эскадрильи.

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