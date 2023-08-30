Президент Габона призвал друзей по всему миру "поднять шумиху"

Али Бонго Ондимба не знает, где находится в текущий момент его семья.

Помещенный под домашний арест президент Габона Али Бонго Ондимба просит своих "друзей" по всему миру поднять шумиху после заявления местных военнослужащих захвате власти в африканской стране. Соответствующее видеообращение опубликовано политиком в его аккаунте в социальных сетях. Глава государства подвтердил сведения о том, что в настоящее время остается в собственной резиденции.

Я, Али Бонго Ондимба , президент Габона и я хочу отправить послание всем друзьям, которые у нас есть по всему миру, чтобы попросить их поднять шумиху из-за людей, которые арестовали меня и мою семью. Али Бонго Ондимба. президент Габона

Политик дополнительно подтвердил, что не понимает, что происходит сейчас в стране. Он добавил, что не знает, где находятся его супруга и сын.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости