Араз Агаларов рассказал о наличии антител к коронавирусу во время начала эпидемии в РФ.

Президент Crocus Group рассказал о положительном результате теста на антитела на коронавирус. Об этом Араз Агаларов заявил в интервью для телеканала "360". По словам бизнесмена, он сдал тест в тот момент, когда COVID-19 только начал распространяться по России. Результаты исследования удивили предпринимателя, так как дали положительный результат.

Может, ошиблись, может, они на самом деле есть. Это было в самом начале, тогда еще в стране никакой эпидемии не было. Я взял все анализы — мазки показали, что я не болен, но что у меня есть антитела Араз Агаларов, президент Crocus Group

Напомним, что на строительных объектах во время вспышки эпидемии коронавируса оказались Crocus Group 8,5 тысячи рабочих. Сначала сотрудников строек "закрыли в общежитиях". Позже им разрешили короткие прогулки. Это решение позволило избежать местной эпидемии.

Им самим казалось, что когда они находятся на воздухе, у них меньше проблем. А когда они начали работать, проблемы вообще снялись, когда разрешили строительство Араз Агаларов, президент Crocus Group

Напомним, что госпиталь "Крокус Экспо" создан за неделю. Первых пациентов он принял 12 мая. В здании расположены инфекционные боксы и реанимационные отделения. Площадь объекта занимает площадь, равную двум футбольным полям. Корпус рассчитан на единовременное лечение 1040 зараженных. В нем есть аппараты ИВЛ, КТ, ЭКЗ УЗИ. Медики оборудовали в больнице лабораторию для проведения экспресс-анализов.

Больница Святого Георгия ищет переболевших коронавирусом доноров плазмы.

Фото: Instagram/agalarovaras