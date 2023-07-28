Президент "АвтоВАЗа" рассказал об интересе к автомобилям Lada в Африке

Максим Соколов рассказал о работе компании по экспорту продукции в Африку.

Высокий интерес к автомобилям Lada фиксируется в странах Африки, потенциально внутренний спрос в регионе есть на всю линейку бренда, включая такие модели как Niva, Granta и Vesta. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" на полях международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге сделал глава компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Сегодняшняя Niva стоит ниже 10 тысяч долларов, а проходимость у нее выше, чем у традиционных кроссоверов других марок. Это в том числе самый бюджетных наш автомобиль - Granta, ее стоимость еще ниже: порядка 7-7,5 тысяч долларов. Максим Соколов, глава компании

Эксперт добавил, что флагманом продаж является Vesta, которая может также заинтересовать африканский континент. Он напомнил, что в регионе активно развивается дорожная инфраструктура, а все модели линейки "АвтоВАЗА" могут быть восстребованы для экспорта. Сейчас одной из ключевых задах производителя в Африке Максим Соколов видит возобновление производства на заводе Al Amal. Дополнительно специалисты обсуждают возможность организации сборочного пизготовления транспортных средств в Алжире и поставки Lada в Эфиопию, Гану, Нигерию, Марокко и ЮАР.

"АвтоВАЗ" может разработать спецмодификации Lada для Африки.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости