Президент Абхазии обратился к гражданам в связи с протестами оппозиции

Аслан Бжания рассказал гражданам о ситуации в республике.

Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с протестами со стороны местной оппозиции обратился к соотечественникам с просьбой не поддаваться на провокации. Он объяснил жителям, что обстановка на территории республики находится под контролем властей.

В Сухуме вечером 11 ноября начались массовые протесты. Эти акции произошли после того, как государственный парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Такой документ был необходим правительству для того, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы". Термин впервые появился в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". В настоящее время оппозиция высказалась против ратификации закона. Ее представители полагают, что в документе ведется речь о продаже российской стороне апартаментов в Абхазии. К текущему моменту несколько митингующих оказались задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности страны. Им вменяют участие в потасовке около здания парламента. В ответ местная оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум.

Совбез Абхазии заявил об ухудшении ситуации в стране на фоне протеста оппозиции.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье