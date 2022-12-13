Догу Перинчек рассказал о том, что не считает указанные территории украинскими.

Лидер турецкой партии "Родина", претендент на пост глава государства в Турции Догу Перинчек заявил в интервью журналистам "РИА Новостей" о том, что его движение признает Крым и новые регионы (Донецкую и Луганскую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области) российскими, а не украинскими. Политик пояснил, что уже подал соответствующее заявление в высший избирательный совет страны, чтобы принять участие в выборах, которые намечены на 14 мая. Сейчас ему требуется собрать сотню голосов "за" свою кандидатуру.

Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку, и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия "Родина" заявила, что признает новые республики. Догу Перинчек, кандидат на пост президента Турции

Напомним, "Родина" является "левой" партией, которая придерживается позициям первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Этот политический деятель имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Члены данного движения считают себя правопреемниками Социалистической партии рабочих и крестьян, сформированной в 1919 году. партия не представлена в местном парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах страны. В нец состоит порядка 50 тысяч граждан.

НАТО ожидает, что Финляндия станет членом альянса до выборов в парламент Турции.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт