Мужчина убил приятеля поленом и спрятал тело в поле в Ленобласти

Полицейские задержали жителя Ленинградской области, который подозревается в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Мужчину задержали в деревне Сокколово накануне. По предварительной информации, 6 декабря этого года 46-летний подозреваемый во время ссоры убил своего приятеля поленом.
После этого тело было завёрнуто в полиэтилен и вывезено в поле.
Ранее суд зарегистрировал уголовное дело в отношении петербуржца, напавшего с топором на брокеров.
Фото: pixabay
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