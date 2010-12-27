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Мужчина убил приятеля поленом и спрятал тело в поле в Ленобласти
Сегодня, 16:18
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nastya960

Мужчина убил приятеля поленом и спрятал тело в поле в Ленобласти

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Убийство произошло во время возникшей ссоры.

Полицейские задержали жителя Ленинградской области, который подозревается в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчину задержали в деревне Сокколово накануне. По предварительной информации, 6 декабря этого года 46-летний подозреваемый во время ссоры убил своего приятеля поленом.

После этого тело было завёрнуто в полиэтилен и вывезено в поле.  

Ранее суд зарегистрировал уголовное дело в отношении петербуржца, напавшего с топором на брокеров. 

Фото: pixabay 

Теги: сокколово, убийство, убил
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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