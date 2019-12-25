Препарат от коронавируса "Фавипиравир" получил постоянную регистрацию в России

Препарат от коронавируса "Фавипиравир" получил постоянно действующее регистрационное удостоверение в России. Об этом во время конференции по госрегулированию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.
У нас по ускоренной процедуре были допущены к обращению препараты и для профилактики - вакцины, и для противовирусной терапии - "Фавипиравир", "Ремдесивир", для купирования цитокинового шторма - такой препарат, как "Левилимаб"
Виктор Фисенко, замминистра здравоохранения России
Чиновник напомнил, что по ряду препаратов выполнены условия постановления правительства под номером 441. Это позволяет лекарствам получить регистрацию в стране. В частности, требованиям законодательства соответствует и "Фавипиравир".
Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19.
Фото: Pixabay.com
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