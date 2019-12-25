Препарат от коронавируса "Фавипиравир" получил постоянную регистрацию в России

Виктор Фисенко рассказал о соответствии препарата требованиям РФ.

Препарат от коронавируса "Фавипиравир" получил постоянно действующее регистрационное удостоверение в России. Об этом во время конференции по госрегулированию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

У нас по ускоренной процедуре были допущены к обращению препараты и для профилактики - вакцины, и для противовирусной терапии - "Фавипиравир", "Ремдесивир", для купирования цитокинового шторма - такой препарат, как "Левилимаб" Виктор Фисенко, замминистра здравоохранения России

Чиновник напомнил, что по ряду препаратов выполнены условия постановления правительства под номером 441. Это позволяет лекарствам получить регистрацию в стране. В частности, требованиям законодательства соответствует и "Фавипиравир".

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