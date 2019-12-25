  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Препарат для лечения ковида "Мир-19" проходит процедуру регистрации
Сегодня, 12:27
121
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Препарат для лечения ковида "Мир-19" проходит процедуру регистрации

0 0

Вероника Скворцова оценила успехи лекарства после 1 и 2 фазы клинических испытаний.

Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19" в настоящее время проходит процедуру регистрации. Такое заявление сделала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Чиновница выступила во время общего собрания Российской академии наук. Эксперт уточнила коллегам из РАН, что первая фаза клинических исследований доказала хорошую переносимость, а также безопасность препарата.

Завершена вторая фаза, которая продемонстрировала высоко достоверное преимущество этого препарата по сравнению со стандартной терапией. Проходит процедура регистрации.

Вероника Скворцова, глава ФМБА России

Скворцова: "Мир-19" будет эффективен против омикрон-штамма.

Фото: YouTube / Россия-24

Теги: вероника скворцова, мир-19, фмба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии