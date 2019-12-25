Препарат для лечения ковида "Мир-19" проходит процедуру регистрации

Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19" в настоящее время проходит процедуру регистрации. Такое заявление сделала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Чиновница выступила во время общего собрания Российской академии наук. Эксперт уточнила коллегам из РАН, что первая фаза клинических исследований доказала хорошую переносимость, а также безопасность препарата.
Завершена вторая фаза, которая продемонстрировала высоко достоверное преимущество этого препарата по сравнению со стандартной терапией. Проходит процедура регистрации.
Вероника Скворцова, глава ФМБА России
Скворцова: "Мир-19" будет эффективен против омикрон-штамма.
Фото: YouTube / Россия-24
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