На Первом стартует показ сериала "Курорт цвета хаки"

В главных ролях Даниил Страхов и Анна Казючиц.

В среду, 24 февраля, на Первом канале состоится премьера нового детективного сериала "Курорт цвета хаки", главные роли в котором исполнили Даниил Страхов и Анна Казючиц.

Действие разворачивается в военной части приморского городка. Из Москвы приезжает новый начальник службы, полковник Михаил Логинов с женой Светланой и дочерью. Этот переезд ставит крест на тихой, размеренной жизни начальника пограничного отряда Алексея Стрельцова. 20 лет назад Светлана сбежала от него без объяснения причины. Теперь у Алексея есть жена Вера и сын Данила. Вот только старые шрамы, оставленные первой любовью, начинают кровоточить. А вскоре проливается реальная кровь: убит тесть Стрельцова, бывший начальник службы. Это убийство нельзя оставить безнаказанным…

Кроме Страхова и Казючиц в сериале снялись Александр Гришин, Светлана Антонова, Максим Костромыкин и другие актеры. Режиссером выступил Александр Карпиловский.

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Видео: 1tv.ru