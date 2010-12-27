"Проект": Медведев гонит самогон в усадьбе "Миловка"

Потом алкоголь он дарит ленам правительства и зарубежным гостям.

Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается изготовлением самогона, который потом дарит чОб этом сообщило издание "Проект" со ссылкой на источники, которые участвовали в дегустации.

По данным издания, напиток премьер-министр готовит в усадьбе "Миловка", которая находится под Плесом. Алкоголь дарят в бутылках с изображением медведя и лаконичной надписью "Самогон".

В России за незарегистрированное оборудование, которое может произвести 5,5 литра самогона в сутки, назначают штраф. Как отметили источники СМИ, Медведев никогда не рассказывал им, сколько алкоголя он гонит.

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов не ответил прямо на вопросы "Проекта", а только рассказал, что входит в подарочный набор для иностранных гостей. Помимо самогона, в набор входят: высококлассное Тосканское вино, мясо молодых бычков и компот в банках.

Ранее Дмитрий Медведев открыл Менделеевский съезд в Петербурге.