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"Проект": Медведев гонит самогон в усадьбе "Миловка"
Сегодня, 13:44
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nastya960

"Проект": Медведев гонит самогон в усадьбе "Миловка"

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Потом алкоголь он дарит ленам правительства и зарубежным гостям.

Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается изготовлением самогона, который потом дарит чОб этом сообщило издание "Проект" со ссылкой на источники, которые участвовали в дегустации.

По данным издания, напиток премьер-министр готовит в усадьбе "Миловка", которая находится под Плесом. Алкоголь дарят в бутылках с изображением медведя и лаконичной надписью "Самогон".

В России за незарегистрированное оборудование, которое может произвести 5,5 литра самогона в сутки, назначают штраф. Как отметили источники СМИ, Медведев никогда не рассказывал им, сколько алкоголя он гонит.

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов не ответил прямо на вопросы "Проекта", а  только рассказал, что входит в подарочный набор для иностранных гостей. Помимо самогона,  в набор входят: высококлассное Тосканское вино, мясо молодых бычков и компот в банках.

Ранее Дмитрий Медведев открыл Менделеевский съезд в Петербурге.

Теги: алкоголь, медведев, самогон
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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