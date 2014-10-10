Борис Джонсон подтвердил отмену карантина в Великобритании с 19 июля

Также в Великобритании усилят темпы вакцинации от COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал дату снятия всех коронавирусных ограничений для жителей страны.

Полностью ограничения планируется снять 19 июля. Людям "позволят самостоятельно принимать решения по поводу того, как справляться с вирусом". Будут отменены все ограничения на количество людей во время мероприятий. Также британцы смогут решать, носить им маску или нет.

Также в Великобритании усилят темпы вакцинации от COVID-19. Власти планируют вакцинировать все совершеннолетнее население к середине сентября 2021 года.

Германия: новый локдаун для привитых в стране не потребуется.

Видео: YouTube / The Sun