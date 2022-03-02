Фумио Кисида прокомментировал заявлен экс-коллеги Синдзо Абэ.

Премьер Японии отверг идею совместного с США использования ядерного оружия. Такое заявление Фумио Кисида сделал во время заседания в бюджетном комитете местного парламента. Чиновник рассказал, что данная инициатива противоречит трем безъядерным принципам страны.

...Подразумевало бы доставку на нашу территорию американского ядерного оружия и, в случае непредвиденной ситуации, размещения его на наших истребителях, поддержку его функционального состояния Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Напомним, что ранее бывший премьер-министр Синдзо Абэ в эфире японского телеканала Fuji TV выразил мнение о том, что Токио не должен "накладывать табу" на обсуждение реальной ситуации по защите мира. В качестве примера он привел атомные миссии НАТО.

СМИ: премьер Японии Кисида провел телефонные переговоры с Путиным 17 февраля.

Фото и видео: YouTube / THE PAGE（ザ・ページ）