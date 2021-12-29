СМИ: премьер Японии Кисида проведет телефонные переговоры с Путиным 17 февраля

Разговор может состоятся вечером.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 17 февраля. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

На данный момент вопрос находится на стадии проработки. Разговор может состоятся вечером. На заседании парламентской фракции экс-премьер министр Японии Синдзо Абэ упомянул о проведении беседы Кисиды и Путина в четверг. Он уверен, что Япония должна "приложить усилия для мирного урегулирования" кризиса вокруг Украины. На сегодняшний день Абэ возглавляет крупнейшую фракцию в правящей Либерально-демократической партии.

Ранее мы сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении Белоруссии оказать любую поддержку России в вопросе признания независимости ДНР и ЛНР.

Фото: Instagram/fumio_kishida