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Премьер Швеции не исключил поставку истребителей Киеву

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Ульф Кристерссон напомнил о важности обеспечения нацобороны Швеции.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил поставку истребителей киевскому режиму со стороны Стокгольма. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции в украинской столице со своем коллегой Владимиром Зеленским. Эксперт пояснил, что речь идет о такой боевой авиации как Jas Gripen. Однако сейчас гость не думает, что настало время для такой поддержки ВСУ

Нам нужна международная коалиция, чтобы предпринять больше шагов. Я полностью понимаю точку зрения Украины, что мы не должны слишком затягивать. Это непрерывный процесс.

Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции

Невозможность немедленной поставки истребителей Ульф Кристерссон объяснил процессом вступления в НАТО, а также сложным положением с "собственной обороной". Он пояснил, что из-за военных поставко Украине не должна страдать собственная национальная безопасность. Стокгольм продолжит поддерживать Киев в экономическом, военном и политическом плане.

Шведский министр признала непонимание ЕС эффекта от антироссийских санкций.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: jas gripen, военная помощь, истребители, ульф кристерссон, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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