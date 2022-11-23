Премьер Польши Моравецкий назвал слишком высокой предлагаемую ЕС максимальную цену на газ

Чиновник прокомментировал инициативу ЕК по уровню цен на энергоресурсы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал слишком высокой предлагаемую Евросоюзом максимальную цену на природный газ. Соответствующее заявление в ходе брифинга с местными журналистами сделал глава местного правительства. Чиновник добавил, что фокус должен быть в том, чтобы удержать стоимость энергетических ресурсов на приемлемом уровне в текущей кризисной обстановке, а не в том, чтобы поставить планку по ценам высоко.

Мы были одной из первых, если не первой страной, которая выступала за введение европейского регулирования. Но у меня смешанные чувства насчет последнего предложения. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что сейчас Европейская комиссия предлагает странам-членам установить верхний предел цен на природный газ на уровне 275 евро за мегаватт-час.

Моравецкий оценил объем поставок оружия Украине в процент от ВВП Польши.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka