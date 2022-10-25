Моравецкий оценил объем поставок оружия Украине в процент от ВВП Польши

Матеуш Моравецкий рассказал о внеплановой помощи Киеву со стороны Варшавы.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий оценил объем поставок оружия киевскому режиму в процент от ВВП Польши. Информацией чиновник поделился в ходе выступления на международной конференции в Берлине, организованной ради оказания помощи в восстановлении Украины. Гость мероприятия пояснил, что Варшава потратила на данную статью расходов около 1% от национального ВВП.

Польша - второй крупнейший донор украинской армии. 1% нашего ВВП передан на то, чтобы поддержать Украину финансово, гуманитарно и в виде военной помощи, если говорить о поставках вооружения. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что ВВП Польши в 2021 году составил около 673 миллиарда долларов. Власти страны говорили о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и прочей авиационной техники.

Премьер Польши раскритиковал Германию за нарушение норм единого европейского рынка.

Фото и видео: YouTube / phoenix