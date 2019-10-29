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Премьер Новой Зеландии отказалась прерывать интервью из-за землетрясения

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Когда толчки закончились, политик добавила, что ничего страшного не произошло.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась прерывать интервью из-за землетрясения. Об этом пишет The Daily Mail.
Она продолжила беседу в прямом эфире, несмотря на землетрясения магнитудой 5,9 балла.

Ардерн назвала случившееся неплохой встряской и иронично заметила, что позади неё в студии двигаются предметы.

Когда толчки закончились, политик добавила, что ничего страшного не произошло.

Эпицентр землетрясения находился в городе Левин. Он располагается в часе езди от столицы Новой Зеландии — Веллингтона.

Ранее "заснувшего" в прямом эфире телеведущего подняли на смех.

Видео: dailymail.co.uk

Теги: землетрясение, новая зеландия, тв-шоу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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