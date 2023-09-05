Премьер Нигера заявил о готовности страны себя защищать

Али Махаман Ламин Зейн провел первую пресс-конференцию с должности.

Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о том что африканская страна ответит на любую попытку напасть и будет защищать себя. Соответствующей информацией сеикер поделился в рамках пресс-конференции с журналистами.

Мы ответим на любую попытку напасть на нашу страну и будем защищать себя. Али Махаман Ламин Зейн, премьер-министр Нигера после госпереворота

Напомним, что в конце июля военнослужащие Нигера во время выступления по национальному телевидению публично заявили о том, что президент Мохамед Базум смещен, государственные границы закрыты, а также в стране объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани позже появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Политические лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили данный переворот.

Лавров заявил, что вторжение ECOWAS в Нигер не пойдет никому на пользу.

Фото и видео: YouTube / FRESH AREWA TV