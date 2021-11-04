Премьер Молдавии обвинила РФ в "жестокой игре" по газовому контракту

По словам Гаврилицы, Кишинев сможет достойно вести переговоры о заключении или продлении контрактов по газу.

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица обвинила РФ в "жестокой игре" по газовому контракту. Свое мнение она выразила в эфире телевизионного канала Jurnal TV.

Гаврилица считает, что государство находилось в условиях малого количества альтернатив и критически высоких цен на голубое топливо в рамках международного рынка. В связи с этим премьер заявила о намерении приложить усилия для появления альтернативных источников газа.

Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке. Наталья Гаврилица, премьер Молдавии

Она рассчитывает, что в будущем республика сможет достойно вести переговоры о заключении или продлении топливных контрактов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября 2021 года назвал российский газ самым грязным в мире "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки", а также из-за "коррупции, шантажа и манипуляций". Украинский лидер заявил, что в настоящее время необходимо принять меры, чтобы РФ не смогла использовать голубое топливо в "качестве оружия".

Ранее эксперты прокомментировали энергетический кризис в Молдавии.

Видео: YouTube / Jurnal TV