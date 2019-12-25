Премьер Молдавии: Спыну не имел полномочий подписывать протокол с "Газпромом"

Наталья Гаврилица успокоила РФ, заявив, что контракт все же имеет законную силу.

Наталья Гаврилица: Андрей Спыну не имел полномочий подписывать протокол с "Газпромом". В эфире местного телеканала TV 8 премьер-министр республики заявила о том, что у вице-премьера страны не было соответствующих полномочий заключать договор с российской энергетической компанией. При этом чиновница заметила, что соглашение между Кишиневом и Москвой не потеряет законной силы.

Правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина. Не было формальных полномочий для подписания этого протокола. Наталья Гаврилица, глава правительства Молдавии

Напомним, что в конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом". Подписание договора состоялось в Петербурге. Соглашение подписвано при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Долг страна планирует погасить за пять лет, включая набежавшие пени. Со стороны Молдавии контракт подписал Сыпну, с РФ - Алексей Миллер.

Глава Молдавии выразила надежду, что напряженность вокруг Украины разрешится мирно.

Фото: YouTube / TV8

