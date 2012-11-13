Майя Санду надеется, что стороны придут к взаимопониманию.

Глава Молдавии выразила надежду, что напряженность вокруг Украины разрешится мирно. Такое заявление в эфире местного телеканала РТР-Молдова сделала глава государства. Политик ответила на вопрос ведущего о том, как решится ситуация на государственной границе между Киевом и Москвой. Сейчас в Кишиневе очень обеспокоены ситуацией и стараются подготовиться к любым внешним вызовам.

Единственное разумное решение - это диалог, мирное разрешение ситуации. Мы надеемся на мир. Майя Санду, президент Молдавии

Санду рассчитывает на то, что все участники, вовлеченные в дискуссию по Украине, смогут найти мирные решения. Президент напомнила прессе о том, что российски войска находятся на территории Молдавии, хотя республика имеет нейтралитет согласно постановлению Конституции.

Об этом знают все страны, у них нет войск на территории Молдавии. Войска есть только у Российской Федерации. И нейтралитет Молдавии будет полным, когда на нашей территории не будет никаких иностранных войск. Майя Санду, президент Молдавии

Приднестровье: Кишинев не разрешает оплатить долг "Газпрому".

Фото и видео: YouTube / RTR Moldova