Премьер Хорватии: упавший в Загребе БПЛА нес вооружение

Андрей Пленкович заявил, что упавший дрон нес в себе бомбу.

Премьер-министр Хорватии заявил, что упавший в Загребе БПЛА нес на себе вооружение. Такое заявление чиновник сделал во время выступления перед журналистами на пресс-конференции. Он уточнил, что говорит об объекте, который упал на столицу страны с неба в ночь на 11 марта. Спикер провел брифинг по завершению посещения французского авианосца "Шарль де Голль", расположенного в акватории Адриатического моря, недалеко от города Дубровник.

Этот беспилотник - с учетом того, что имеется много путаницы, и мы должны развеять и устранить любую возможную неточную информацию, - был с вооружением. Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии

Чиновник добавил, что сведения о вооружении дрона не были известны еще в прошлый четверг-пятницу, однако сейчас власти Хорватии располагают такими данными. Пленкович показал журналистам фотографии, которые подтверждают наличие фрагментов бомбы на БПЛА. Обломки якобы были извлечены из-под разрушенного беспилотника. В настоящее время профильные службы ведут работу по установления типа бомбы.

В Хорватии заявили, что Загребе упала старая советская модель БПЛА.

Фото и видео: vlada.gov.hr