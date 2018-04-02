У газеты "Петербургский дневник" сменился руководитель

Во вторник, 7 июля, стало известно о кадровых перестановках в руководстве официального издания правительства Петербурга, газеты "Петербургский дневник" ("ПД"). Об этом рассказали в самом издании.
Гендиректор ОАО "Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр" Людмила Яковлева ушла с должности, уступив место главному редактору бумажного и сетевого "ПД" Кириллу Смирнову. Яковлева занимала свой пост четыре года.
Ранее мы рассказывали, что телеведущего уволили после жалоб на сексуальные домогательства.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все