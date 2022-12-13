Представители эконадзора провели рейды в заказниках Ленобласти

Всего инспекторы вывили троих нарушителей.

Представители эконадзора Ленинградской области и дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) организовали рейды в нескольких природных заказниках ("Гладышевский", "Вярямянселькя" и природный парк "Вепсский лес"). В ходе проверок инспекторы выявили трёх нарушителей режима охраны. Об этом сообщил комитет государственного экологического надзора в соцсетях.

В отношении пойманных нарушителей были составлены протоколы по статье 8.39 КоАП РФ.

Ведомство напомнило, что на особо охраняемых территориях необходимо соблюдать определённые правила, в том числе относительно использования природных ресурсов. За нарушение можно поплатиться штрафом в размере до 4 тыс. рублей.

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Фото: ВКонтакте / Комитет государственного экологического надзора