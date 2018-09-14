Представители МЧС напомнили правила поведения на воде

Купаться стоит только в проверенных водоемах.

Представители МЧС напомнили, как безопасно купаться летом в водоемах. Купаться стоит только в проверенных водоемах, где нет никаких опасных предметов, отплывать далеко от берега также не стоит. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Спасатели не советуют купаться в незнакомых местах, так как на дне там могут быть бревна, стекло, мусор и коряги. Не стоит заходить и в заболоченные места, где есть тина и водоросли. Плавая на надувных матрасах или на автомобильных камерах, не стоит отплывать далеко, так как они могут лопнуть и спугнуть даже самого опытного пловца.

В холодной воде может начать сводить мышцы, в этом случае их нужно растереть и плыть к берегу на спине. Не рекомендуется купаться в ненастную погоду и ранее чем через 1,5 часа после еды.

МЧС также дало петербуржцам правила поведения при грозе.

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