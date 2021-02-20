Татьяна Енютина проведет пять лет в ИК общего режима за взятку в 15 млн рублей.

Представитель лесозаготовительной компании признана судом виновной в даче взятки в особо крупном размере министру природных ресурсов по региону. Об этом сообщили представители Следственного комитета России по Калининградской области.

Известно, что Татьяна Енютина признана в преступлении по части 5 статьи 291 УК РФ. Действуя в интересах предприятия должностное лицо 10 июня прошлого года передала чиновнику 15 млн рублей. Взамен предпринимательница планировала перезаключить контракт на аренду лесного участка без проведения торгов.

Передача денежных средств сопровождалась оперативной съемкой со стороны сотрудников ФСБ. Министр заранее уведомил правоохранительные органы о поступившем ему нелегальном предложении. Изначально Енютина признала вину лишь частично. По решению суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Она будет отбывать срок в колонии общего режима. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу, но фигурантку дела уже взяли под стражу.

В Калининградской области по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Следственный комитет России

